Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8182
  • 6,5413
  • 238.59
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Burundi'nin eski başkentinde yeni cami ve kilise açılması yasaklandı

Burundi'nin eski başkentinde yeni cami ve kilise açılması yasaklandı

Burundi'nin eski başkentinde yeni cami ve kilise açılması yasaklandı

Burundi'de, ülkenin en büyük kenti ve eski başkent olan Bujumbura'da yeni ibadethane açılmasını yasaklandı.

x

Burundi'de hükümet, ülkenin en büyük kenti ve eski başkent olan Bujumbura'da yeni ibadethane açılmasını yasakladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bujumbura'da bugünden itibaren cami ve kilise açılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni ibadethane açmak isteyen dini kuruluşların şehir dışında, taşradaki yerleşim beldelerini tercih edebileceği ifade edildi.

Din adamları ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SON ZAMANLARDA PROTESTAN KİLİSELERİNİN SAYISI HIZLA ARTIYOR

Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Bujumbura'da son zamanlarda Protestan kiliselerinin sayısı hızla artıyor.

Burundi'de nüfusun yüzde 80'ini Hristiyanlar, yüzde 10'unu ise Müslümanlar oluşturuyor.

Yılbaşında yapılan değişiklikle ülkenin siyasi başkenti Gitega olmuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı anlattı
Şeyma Subaşı kanal mı açıyor?
'Orhan Baba'nın durumu şu anda gayet iyi'
Wilma Elles itiraf etti: Ayrıldık
Aleyna'dan serinletecek şarkı
Bingöl’de hastanede yürüyen çocuğun bayrak sevgisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Bingöl Devlet H

Bingöl´de çocuğun bayrak sevgisi görüntülere yansıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tartışmalı mazbata kararına FETÖ ve PKK sevindi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı anlattı