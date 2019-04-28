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Bursa Mehter Takımı Fransa'yı fethetti

Bursa Mehter Takımı Fransa'yı fethetti

Fransa’nın Lyon şehrinde 19-22 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Festiculture” Türk Kültür Festivali’ne Bursa Mehter Takımı damga vurdu.

Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ve Lyon’daki Türk derneklerinin teşebbüsüyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve Bursa Mehter Takımının da iştirak ettiği festival dört gün sürdü. Türk kültürünü birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak için düzenlenen festival, mehter takımı konseriyle başladı. Farklı kostümleri ve yürüyüş stili, etkileyici müziği, heybetli duruşları ile Fransa’da ilgi odağı olan Bursa Mehter Takımının seslendirdiği marşlar, orada yaşayan Türklerin yanı sıra Fransızlar tarafından da hayranlıkla dinlendi. Mehter takımının seslendirdiği "Türkiye'm" ve "Bu bayrak" marşları ise en büyük alkışı aldı.

Bursa Mehter Takımı Başkanı Mesut Özkeser, festival komitesine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına çeşitli hediyeler takdim etti. Kara yolu ile seyahat eden mehteranlar Balkanlar ve Avrupa’da toplam on dört ülke görerek Selanik, Ohri, Tiran, Dubrovnik, Mostar, Lyon, Colmar, Zürih ve Zagrep gibi belli başlı şehirleri gezme fırsatı da buldu.

İHA

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