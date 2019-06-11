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11 Haziran 2019 Salı 14:14 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:17

Burkina Faso'da silahlı saldırdı: 19 ölü, 13 yaralı

Burkina Faso'da silahlı saldırdı: 19 ölü, 13 yaralı

Burkina Faso’nun kuzeyinde Pazar günü düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun kuzeyindeki Arbinda kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Burkina Faso’da geçtiğimiz aylarda düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 150 bin kişi yerinden edilmişti.

İHA

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