Bulgaristan'da koronavirüsten ilk ölüm

Çin’de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Bulgaristan’da ilk ölüm yaşandı.

İHA'nın aktardığı habere göre, dün başkent Sofya'daki Pirogov Hastanesinde koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Bakanlar Kurulu’na bağlı Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kadının eşinde de koronavirüs tespit edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un son Türkiye ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiği tıbbi malzemelerin bir kısmının ülkeye geldiği ifade edildi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Boyko Penkov, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye’den gönderilen ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak ürünleri inceledi. Bakan Yardımcısı Penkov, Türkiye'den bugün gönderilen 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlüğün bölge hastanelerine dağıtılacağını kaydetti.

Öte yandan Bulgaristan’da son verilere göre 7 koronavirüs vakası bulunuyor.