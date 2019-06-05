Bulgaristan'da F-16 tepkisi: ABD elini cebimize daldırıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Kurumu'nun (DSCA) 1 milyar 673 milyon değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanı satma konusunda Sofya ile anlaşmaya varıldığı açıklamasına, Bulgaristan'dan tepkiler dinmiyor.

En sert açıklamalar Bulgaristan Rönesansı'nın Alternatifleri Partisi (ABV) Başkanı Rumen Petkov'dan geldi.

ABD yönetiminin elini Bulgaristan’ın cebine daldırmak istediğini belirten ABV Başkanı, “Onlar ellerinini cebimize daldırabileceklerine ve son derece pahalı 8 adet ‘elektrikli süpürge’ karşılığında 3 milyar leva alabileceklerine hükmettiler” dedi.

Anlaşmaya yönelik moratoryum uygulama çağrısı yapan Petkov, Sofya'nın daha önce kabul etmiş olduğu tutarın çok daha düşük (1.5 milyar leva) olduğunu, fakat daha sonra hükümetin ulusal güvenliğe zarar verme pahasına Washington'ı memnun etmeye karar verdiğini vurguladı.

F-16 jetlerini ABD’nin satmaya çalıştığı en pahalı ‘elektrikli süpürgelere’ benzetmesiyle dikkat çeken Petkov, "Size F-16 görünümü altında dünyanın en pahalı elektrikli süpürgelerini satmak istiyorlarsa iyi niyetten söz edemezsiniz" dedi.

F-16'nın her yedek parçası için gümrük vergisi ödeneceğini, oysa İtalya'nın teklifi kabul edilmiş olsaydı yedek parçalar için gümrük vergisi ödenmesine gerek kalmayacağını kaydeden Petkov, Eurofighter savaş uçaklarının Avrupa çapında fabrikaları olduğunu, Bulgaristan'da da fabrika açmasının mantıklı olacağını belirtti. Avrupa'da çok yaygın olan İsveç'in Gripen savaş uçaklarının da alınabileceğini gündeme getirdi.

Geçmiş açıklamalarında da Amerikan avcı uçaklarının teknik özelliklerini eleştirmiş olan ABV lideri, Bulgaristan’ın bu uçaklarla hiç kimseyi korkutamayacağını söylerken sadece Amerikan ekonomisine 2 milyar dolar kazandırmaya yarayacağının altını çizmişti.

Bulgaristan Devlet Başkanlığı Savunma Komisyonu, ocakta F-16 alımı için ABD'yle müzakerelere başlanması yönünde karar almıştı.

3 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’la 1 milyar 673 milyon dolar (yaklaşık 2.9 milyar leva) değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, bunun tavan fiyat olduğunu ve reel tutarın 1.2 milyar dolar olmasının beklendiğini savundu. Ancak uzmanlar, kurumun düşük fiyatla ilgili iyimserliğinin ‘boşa çıkabileceğini’ belirtti.

(Sputnik)