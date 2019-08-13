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  3. Bulgar uzman: Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı yok

Bulgar uzman: Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı yok

Bulgar uzman: Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı yok

Bulgaristanlı uluslararası ilişkiler ve jeoenerji uzmanı Stanislav Baçev, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmaya ihtiyacı olmadığını belirtti.

Baçev, “Eğer Türkiye, AB ülkelerinden dahil daha fazla yabancı yatırım çekebilirse ve enerji dağıtım merkezine dönüşebilirse bölgesel haritada kendi yerini ve diğerlerle karşılıklı olarak kabul edilen koşullarda pazarlık yapma hakkını garanti edecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin F-35 tesliminden vazgeçmesi durumunda alternatif seçenekler arayacakları açıklamasını da değerlendiren Baçev, “Tutarlılık ve süreklilik, güçlü devletlere özgüdür. Ankara, kendi şartlarını sürecek seviyeye ulaştı” dedi.

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