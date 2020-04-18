Buhari'nin özel kalem müdürü koronadan öldü
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari, yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
Nijerya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Almanya ve Mısır ziyaretinden dönen Kyari'nin corona virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkanlık, Özel Kalem Müdürü Abba Kyari'nin vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içinde. Cenaze hazırlığı kısa sürede açıklanacak. Allah rahmet eylesin" ifadeleri yer verildi.
Nijerya'da şimdiye kadar 493 Covid-19 vakası görülürken, 18 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
(AA)