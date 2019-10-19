Bücür Meksika'da iç savaş çıkardı

Meksika’da Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’da yaşanan olaylar bir aksiyon filmini aratmadı. Polis dün sabah saatlerinde El Chapo’nun oğullarından biri olan Guzman Lopez’in kaldığı eve baskın düzenledi. Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu baronunun oğlu yakalandı. Fakat El Chapo’nun yokluğunda lider olarak oğlunu kabul ettikleri söylenen kartel üyeleri, ağır silahlarla muhafızlara karşılık verdi. 50 kalibrelik keskin nişancı tüfekleri ve kamyona monte makineli tüfeklerle güvenlik güçlerine saldıran kartel üyeleri, sokakları ateşe verdi. Kent genelinde sokaklara barikat kuran kartel, otomobilleri yaktı. Güvenlik güçlerine ateş açtı. Bunun üzerine hükümet yetkilileri, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için ABD’de arananlar listesinde bulunan Ovido Guzman Lopez’in serbest bırakıldığını duyurdu.

New York’taki davada temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılan Guzman, 2001 ve 2015’te Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016’da yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti.

8 KİŞİ ÖLDÜ, 21 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, “Personel ve sivil kayıpların önüne geçmek için Guzman olmadan geri çekilme kararı alındı” dedi. Guzman Ailesi’nin avukatlarından Jose Luis Gonzalez Meza, Ovidio Guzman’ın “hayatta ve özgür” olduğunu belirtti. Kargaşa nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sinaloa Bölgesi Güvenlik Müdürü Cristobal Castaneda da olaylarda 8 kişinin öldüğünü 21 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kentte çıkan kargaşa sırasında 30’a yakın mahkumun cezaevinden kaçtığı ifade edildi.