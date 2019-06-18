Bu nasıl vahşet! 

ABD’de yaşayan 19 yaşındaki anne adayı Marlen Ochoa-Lopez, Facebook’ta Clarisa Figueroa (46) ile tanıştı. Ochoa-Lopez, bedava bebek kıyafeti ve bebek arabası vereceği vaadinde bulunan Figueroa ile buluştu. Figueroa, kızı Desiree ile korkunç bir plan yaptı ve anne adayını öldürerek, rahmindeki bebeği aldı. Sağlık yetkililerine doğum yaptığını ve bebeğin nefes almadığını söyledi. Muayene edilen kadının hamilelik geçirmemiş olduğu anlaşıldı. DNA testleri sonucu çocuğun Yovanny Jadiel Lopez’e ait olduğu belirlendi. Babasıyla aynı ismi taşıyan bebek Yovanny Jadiel Lopez, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Anne adayı Ochoa-Lopez’in cesedi, kaybolduktan 3 hafta sonra evinin yakınlarındaki çöp tenekesinde bulundu. Büyük oğlu ise annesine böyle veda etti.

Marlen Ochoa-Lopez ve hayata tutunamayan bebeği Yovanny Jadiel Lopez.

Kadını kabloyla boğmuş

Figueroa’nın yetişkin oğlunu kaybetmesinin ardından, çalacağı bebeği kendininmiş gibi büyütme niyetinin olduğu belirtildi. Yetkililer burada ayrıca yanmış bir kıyafet, genç kadının boğulmasında kullanıldığı düşünülen bir kablo ve evin yüzeyinde kan lekeleri tespit etti.