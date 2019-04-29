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  3. Bu görüntüler olay oldu: Kim Jong-un'u halk göz yaşlarıyla karşıladı

Bu görüntüler olay oldu: Kim Jong-un'u halk göz yaşlarıyla karşıladı

Bu görüntüler olay oldu: Kim Jong-un'u halk göz yaşlarıyla karşıladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere gittiği Rusya'dan döndü. Kuzey Kore halkı ise liderlerini sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere bulunduğu Rusya'dan ülkesine döndü. 
Özel treniyle ülkesine gelen Kim'i çok sayıda vatandaş karşıladı. 

Vatandaşların Kim'e yönelik sevgi gösterisi ve Kim'i gözyaşlarıyla karşılaması dikkat çekti. 

Özel treninden indikten sonra tören kıtasını selamlayan Kim, kendisini karşılamak üzere bekleyen parti yetkilileri ve bürokratlarla da tokalaştı. 

Karşılama töreninde yer alan iki çocuk da, liderlerine çiçek verdiler. Çiçeği alan Kim ayrıca bir süre çocuklara sohbet etti.

Düzenlenen karşılama töreni, sunucunun dünya çapında bilinen 'duygusal' anlatım tarzıyla devlet televizyonundan canlı yayınlandı.

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