Britanya Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık tarihin sırrı çözüldü: Dikkat çeken Türkiye detayı

İtalya’da bulunarak İngiltere’ye götürülen ve Britanya Müzesi’nde sergilenmeye başlanan 5 bin yıllık devekuşu yumurtalarının sırrı çözüldü.

Aksam.com.tr’nin BBC’den aktardığı habere göre, uluslararası çapta oluşturulan bir grup arkeolog, varlıklı kişilerin mezarlarının yanında bulunan ve lüks birer süs eşyası oldukları düşünülen devekuşu yumurtalarının izini sürdü.

Avrupa kökenli olamayacakları bilinen yumurtaların nereden gelmiş olabileceğini araştıran bilim insanları, söz konusu yumurtaların kabuklarındaki izotopları ve kimyasal elementleri analiz ederek günümüzde Türkiye, Ürdün, Mısır ve İsrail’de yetiştirilen devekuşu yumurtalarıyla karşılaştırdılar.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Britanya Müzesi’nde sergilenen 5 bin yıllık yumurtaların Mısır’ın kuzeyinden yola çıkarak İsrail, Ürdün, Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşındığı anlaşıldı.