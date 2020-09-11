Brezilyalı çevreci araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla öldürüldü

Brezilya'da Etu Çevre Koruma Birimi Koordinatörü Rieli Franciscato, haziran ayında görülen izole yerli halkı araştırmak için gittiği bölgede yerliler tarafından atılan bir okla göğsünden vurularak öldürüldü.

AA'da yer alan haberde Kamu Polisi yetkilileri, Franciscato'nun okla vurulduğunda askeri polisin desteğiyle bölgede görev yaptığını bildirdi.

Polis Müdürü Jeremias Mendes, olayı, "Polisler, oklarla saldırıya uğradıklarını fark ettiklerinde aracın arkasına sığınmışlar, ancak kurban zamanında sığınamamış. Saldırılar durduğunda, kurbanı yerde yatarken bulmuşlar, ancak yerli halk çoktan gitmiş" şeklinde açıkladı.

"DÜŞMAN İLE SAVUNMACI ARASINDAKİ FARKI BİLMİYORDU"

Mendes, çalışmaların izole edilmiş yerli halkın varlığını teyit etmek amacıyla yapıldığını kaydederek, Franciscato'nun durumu kaydetmek üzere bir araştırma hizmeti yürütmek için bölgeye giden bir profesyonel olduğunu belirtti.

Bölgedeki çevre derneği yetkililerine göre, izole yerli halk, düşman ile savunmacı arasındaki farkı bilmiyordu ve muhtemelen "söz konusu yerliler topraklarının işgal edildiğini zannederek" hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

İZOLE İNSANLAR ÇİFTLİKTEN TAVUK ETİ ALIP YERİNE AV ETİ BIRAKIYORLARDI

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre haziran ayında, Uru-Eu-Wau-Wau yerli topraklarının güneyindeki Seringueiras bölgesinde bir çiftlikte bir grup izole yerli insan görülmüş, yerlilerin çiftlikten bir tavuk ve bir balta alıp, yerine av eti bırakarak gittikleri bildirilmişti.