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  3. Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 204 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 204 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 204 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1532'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1832 artarak 25 bin 262'ye yükseldi.

AA'nın aktardığı habere göre, nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.


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