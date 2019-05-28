  • $6,0707
  • 6,7908
  • 250.442
  • 86.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 09:49 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:49

Brezilya'da hapishanelerde çıkan kavgalarda 55 kişi öldü

Brezilya'da hapishanelerde çıkan kavgalarda 55 kişi öldü

Brezilya´da son iki günde aynı bölgedeki cezaevlerinde çıkan kavgalarda 55 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya´nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi´nde pazar günü çıkan isyanda 15 mahkûm ölmüştü. Dün de Amazonas bölgesinde 3 farklı cezaevinde daha mahkûmlar arasında kavga çıktığı; 40 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkûmların `boğulma´ ve `diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma´ sonucu öldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada olayın bir isyan değil mahkûmlar arası çıkan bir kavga olduğu belirtilirken; yerel medya bunun çeteler arası bir kavga olduğunu duyurdu.

(DHA)

75 Yaşındaki Şevki Amca 3 Yılda Üniversite Bitirdi

<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferler için çalıştıklarını, en iyi kararı ver

Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim'den transfer açıklaması!!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz

Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.