28 Mayıs 2019 Salı 09:49 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:49
Brezilya'da hapishanelerde çıkan kavgalarda 55 kişi öldü
Brezilya´da son iki günde aynı bölgedeki cezaevlerinde çıkan kavgalarda 55 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.
Brezilya´nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi´nde pazar günü çıkan isyanda 15 mahkûm ölmüştü. Dün de Amazonas bölgesinde 3 farklı cezaevinde daha mahkûmlar arasında kavga çıktığı; 40 mahkûmun hayatını kaybettiği belirtildi.
Mahkûmların `boğulma´ ve `diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma´ sonucu öldüğü belirtildi.
Yapılan açıklamada olayın bir isyan değil mahkûmlar arası çıkan bir kavga olduğu belirtilirken; yerel medya bunun çeteler arası bir kavga olduğunu duyurdu.
(DHA)