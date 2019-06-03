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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00

Bozulan klimalar 8 çocuğu öldürdü

Bozulan klimalar 8 çocuğu öldürdü

Pakistan’ın Pencap Eyaleti Sahiva bölge hastanesinde klimanın bozulması, 8 çocuğun aşırı sıcaktan hayatını kaybetmesine yol açtı.

Sahival Komiser Yardımcısı Mian Zaman, daha sonra başka bir birimden alınan klimanın çocuk koğuşuna monte edildiğini kaydetti. Pencap Sağlık Bakanlığı olayı araştırmak üzere oluşturdukları ekibinin olayı soruşturacaklarını söyledi. Pencap Başbakanı Osman Buzdar da olayı soruşturmak için emir verdiğini aktardı.

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