Böyle şans görülmedi! Kazandığı büyük ikramiye ile arazi aldı, araziden define çıktı

Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldığını; burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı. Yerel medya, Travancore Krallığı'na ait olduğu düşünülen 2500’den fazla sikkeyi bulan Pillai’nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.

(DHA)