Boşanmadan zararlı çıktı

Michigan eyaletinde bir hakemin kazanılan parayı “evlilik mal varlığı” olarak kabul etmesinin ardından 50 yaşındaki Richard Zelasko’ya ikramiyenin yarısını eski eşi Mary Elizabeth’le (48) paylaşması gerektiği söylendi. Mahkeme, “evlilik sırasındaki kayıpların birlikte gerçekleşmesi sebebiyle kazançların da paylaşılması gerektiğine” karar verdi.