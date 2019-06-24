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Boşanmadan zararlı çıktı

Boşanmadan zararlı çıktı

ABD’de bir mahkeme, boşanma sürecindeyken piyangodan 80 milyon dolar (yaklaşık 466 milyon TL) kazanan adamın ikramiyenin yarısını eski eşine vermesi gerektiğine hükmetti.

Michigan eyaletinde bir hakemin kazanılan parayı “evlilik mal varlığı” olarak kabul etmesinin ardından 50 yaşındaki Richard Zelasko’ya ikramiyenin yarısını eski eşi Mary Elizabeth’le (48) paylaşması gerektiği söylendi. Mahkeme, “evlilik sırasındaki kayıpların birlikte gerçekleşmesi sebebiyle kazançların da paylaşılması gerektiğine” karar verdi.

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