Borussia Dortmund'un evi geçici hastane oldu

Yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park, bugünden itibaren hizmet verecek. Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi. Almanya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 91 bin 159’a, hayatını kaybedenler ise bin 275’e yükseldi.