Boris'in yine yüzü kızaracak

Johnson, yıllar önce bir makalesinde ‘Müslüman ülkelerin İslam yüzünden Batı’nın yüzyıllarca gerisinde kaldığını’ savunduğu ortaya çıktı. Sık sık bu tarz çıkışlar yapan Johnson, eleştiriler üzerine büyük dedesinin Türk ve Müslüman olduğunu hatırlatıyordu. Guardian tarafından ortaya çıkarılan makale, Johnson’ın 2006 tarihli ‘The Dream of Rome’ (Roma Rüyası) adını taşıyan Roma İmparatorluğu hakkındaki kitabının bir yıl sonra yapılan baskısında yer verilen ek bölümünde bulunuyor.