Boris Johnson'ın sipariş ettiği kitlerde virüs çıktı
İngiliz Daily Telegraph gazetesine göre, İngiltere'de Boris Johnson hükümetinin kitlesel koronavirüs testi yapma kapasitesini artırma çabasına girip yurtdışından sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı.
Gönderilmeden evvel koronavirüs test kiti bileşenlerinde yapılan incelemelerde virüs izleri saptanması üzerine, Britanya çapındaki laboratuvarlara gecikme olacağı iletildi. İngiltere’de günde 100 bin test sayısına ulaşma hedefi konmuştu.