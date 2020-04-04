Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Boris Johnson'ın sipariş ettiği kitlerde virüs çıktı

Boris Johnson'ın sipariş ettiği kitlerde virüs çıktı

Boris Johnson'ın sipariş ettiği kitlerde virüs çıktı

İngiliz Daily Telegraph gazetesine göre, İngiltere'de Boris Johnson hükümetinin kitlesel koronavirüs testi yapma kapasitesini artırma çabasına girip yurtdışından sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı.

Gönderilmeden evvel koronavirüs test kiti bileşenlerinde yapılan incelemelerde virüs izleri saptanması üzerine, Britanya çapındaki laboratuvarlara gecikme olacağı iletildi. İngiltere’de günde 100 bin test sayısına ulaşma hedefi konmuştu. 


85 Yaşındaki Osman Amca kuzusunu bağışladı...

85 Yaşındaki Osman Amca kuzusunu bağışladı...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Artvin Borçka'da koronavirüs nedeniyle karantina başladı! 15 gün sürecek

AK Parti MYK, video konferans ile toplandı