Boris Johnson yoğun oksijen desteği alıyor

Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, “Başbakan solunum cihazına bağlı değil. Kendisine oksijen desteği verildi” dedi. Gove, kendisini karantinaya aldığını da açıkladı. ABD Başkanı Trump da Johnson’a geçmiş olsun mesajı ileterek, “Amerikalılar iyileşmesi için dua ediyor” dedi. Trump, ayrıca Washington’un Londra’ya gerekirse tıbbi yardım sağlamayı teklif ettiğini de söyledi.