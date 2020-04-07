Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7575
  • 7,385
  • 358.577
  • 92381.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Boris Johnson yoğun oksijen desteği alıyor

Boris Johnson yoğun oksijen desteği alıyor

Boris Johnson yoğun oksijen desteği alıyor

Koronavirüse yakalanan ve sağlık durumu kötüleşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson Londra'daki bir hastanede yoğun bakımda kalmaya devam ediyor.

Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, “Başbakan solunum cihazına bağlı değil. Kendisine oksijen desteği verildi” dedi. Gove, kendisini karantinaya aldığını da açıkladı. ABD Başkanı Trump da Johnson’a geçmiş olsun mesajı ileterek, “Amerikalılar iyileşmesi için dua ediyor” dedi. Trump, ayrıca Washington’un Londra’ya gerekirse tıbbi yardım sağlamayı teklif ettiğini de söyledi. 


Türkiye'de taburcu edilen kişi sayısı 1582,can kaybı 725

Türkiye'de taburcu edilen kişi sayısı 1582,can kaybı 725

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Batman'da öğretmenlerden Kovid-19 ile mücadeleye destek