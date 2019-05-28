  • $6,0475
  • 6,7718
  • 249.726
  • 87.378
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 11:18 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:18

Bolsonaro'yu bıçaklayan zanlının akıl sağlı yerinde olmadığı ortaya çıktı

Bolsonaro'yu bıçaklayan zanlının akıl sağlı yerinde olmadığı ortaya çıktı

Brezilya’nın aşırı sağcı devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu eylül ayındaki seçim kampanyası sırasında bıçaklayan adamın bazı akıl sağlığı sorunları yaşadığı belirtildi.

Brezilya’daki saldırıya dair yargı sürecinde, hâkim Bruno Savino, 40 yaşlarındaki zanlı Adélio Bispo de Oliveira’nın ‘eylemlerinin tam anlamıyla farkında olmadığını’ açıkladı.

Oliveira’nın hapsedilemeyeceğine hükmeden yargıç, bunun yerine bir hastaneye yatırılması gerektiğini savundu. Yargıç Savino, bu kararı zanlının savunma avukatlarının sunduğu belgelerin ardından aldığını kaydetti.

Oliveira, saldırının ardından polise verdiği ifadede ‘Tanrı’nın emirlerine uyduğunu’ söylemişti.

Bolsonaro ise saldırının ‘siyasi gerekçelerle’ yapıldığına inanıyor.

Devlet başkanlığı için Sosyal Demokrat Partisi'nden adaylığını koyan Jair Bolsonaro, Eylül 2018’de Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası esnasında bıçaklanmıştı.
Ağır yaralanan Bolsonaro hemen ameliyata alınmıştı.

Bolsonaro'nun oğlu Flavio, “Hastaneye vardığında aşırı kan kaybında dolayı neredeyse ölecek durumdaydı.  Bıçak, babamın karaciğeri, akciğerleri ve bağırsaklarının bir kısmına ulaşmış” demişti.

Ocak ayında Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Bolsonaro, politikaları ve açıklamalarıyla sıklıkla şimşekleri üzerine çekiyor. Bolsonaro, pek çok kesim tarafından 'Brezilya'nın Trump'ı' diye de anılıyor. 

Sol politikaları desteklediği bilinen Adélio Bispo de Oliveira'nın, geçmişte Bolsonaro'nun politikalarını eleştiren paylaşımlar yaptığı biliniyor.

(Sputnik)

S-400 Mü, Patriot Mu? Hangisi Daha Etkili?

Geçen hafta kartal oto pazarı ziyaretinden sonra bu pazar Zeynep Kamil oto pazarını sizin için ziyar

Bu Pazar Sizin İçin Zeynep Kamil Oto Pazarından 45 İkinci El Fırsat Seçtik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bakan Akar operasyonu böyle yönetti!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.