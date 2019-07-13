Boeing'den ailelere 'sus' rüşveti

Kurban yakınlarının avukatları BBC’ye yaptıkları açıklamada, bazı ailelelerin kısa sürede bir miktar para almaları karşılığında, dava açma haklarından vazgeçmeye ikna edildiğini söyledi. BBC Panorama programı, diğer iki uçak kazasındaki kurban yakınlarının da benzer anlaşmalar imzaladığını ortaya çıkarttı. Boeing ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetti.