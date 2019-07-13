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Boeing'den ailelere 'sus' rüşveti

Boeing'den ailelere 'sus' rüşveti

Endonezya’da geçen yıl düşen Lion Air’a ait Boeing 737 Max tipi uçakta ölenlerin yakınlarının, Boeing’e ABD mahkemelerinde dava açmamaları için belge imzalamaya zorlandıkları iddia edildi.

Kurban yakınlarının avukatları BBC’ye yaptıkları açıklamada, bazı ailelelerin kısa sürede bir miktar para almaları karşılığında, dava açma haklarından vazgeçmeye ikna edildiğini söyledi. BBC Panorama programı, diğer iki uçak kazasındaki kurban yakınlarının da benzer anlaşmalar imzaladığını ortaya çıkarttı. Boeing ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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