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Boeing kazada ölenlerin ailelerinden özür diledi

Boeing kazada ölenlerin ailelerinden özür diledi

Beş ay arayla yaşanan iki uçak kazasının ardından eleştiri oklarının hedefindeki uçak devi Boeing firmasından kazalarda ölen 346 kişinin ailelerine özür geldi.

Endonezya’da ve Etiyopya’da meydana gelen uçak kazalarındaki can kayıplarından ötürü çok üzgünüz”

Açıklama Amerikan uçak devi Boeing firmasının üst düzey yöneticilerinden geldi.

Boeing’in yöneticileri, hayatını kaybedenlerin aileleriyle havayolu şirketlerinden hem özür diledi hem de bazı konularda hata yaptıklarını kabul etti.

Amerikan uçak devi şirketinin üst düzey yöneticileri açıklamayı Paris’te havacılık fuarında yaptı.

Boeing kazaları

Her iki kazada da Boeinge ait 737 Max tipi yolcu uçakları düştü.

Kazaların otomatik uçuş kontrol sisteminin devreye girmesine neden olan hatalı bir yazılımdan kaynaklandığı belirtildi

Dünya çapında yüzlerce Boeing 737 Max tipi uçağın seferleri iptal edildi.

Hangarlarda incelemesi süren 737 Max'lerin ne zaman sefere başlayabileceği ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AP

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