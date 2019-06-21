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  3. BM'den Suriye'ye 24 TIR insani yardım gönderildi

BM'den Suriye'ye 24 TIR insani yardım gönderildi

BM'den Suriye'ye 24 TIR insani yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kentine 24 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler'e ait lojistik depolarından yüklenen 24 TIR, jandarma ve BM çalışanları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar İdlib´e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

DHA

 

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