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BM'den Rusya'ya Ukrayna ile barışı baltalayacak adımlardan kaçınma çağrısı

BM'den Rusya'ya Ukrayna ile barışı baltalayacak adımlardan kaçınma çağrısı

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçılara Rus vatandaşlığını kolaylaştırma kararı üzerine tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu

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Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçılara Rus vatandaşlığını kolaylaştırma kararının ardından barış süreci ve Minsk Anlaşması'nın uygulanmasını engelleyecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın talebi üzerine toplanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yaşayanların Rus vatandaşlığına geçmesini kolaylaştıracak kararnameyi onaylamasını görüştü.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, konseyde yaptığı konuşmada, Rusya'ya barış süreci ve Minsk Anlaşması'nın uygulanmasını engelleyecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen de Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerinden sadece 4 gün sonra Rusya'nın barış sürecini engelleyecek adımlar atmasının ''kabul edilemez'' olduğunu söyledi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre de BM Güvenlik Konseyi'ndeki Avrupa Birliği üyesi 8 ülke Almanya, Belçika, İngiltere, Polonya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç adına yaptığı açıklamada, Putin'in kararının zamanlaması göz önünde bulundurulduğunda Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla istikrarsızlaştırma ve ülkedeki çatışmaları körükleme niyetinde olduğunu savundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Ukrayna'nın doğusunda vatandaşlarının oy kullanmasına izin verilmediğini ve ''vatansız'' olduklarını iddia ederek, ülkesinin aldığı kararı savundu.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko ise BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın yasa dışı eylemleri karşısında harekete geçmeye çağırdı.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde yaşayanlara Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Ukrayna'da 2014'te Rus yanlısı yönetime karşı Batı yanlısı yönetimin iktidara gelmesinin ardından Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfusun yoğun olduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde isyancılar yönetime karşı mücadele başlatmıştı. Krizi çözmek amacıyla yapılan müzakereler sonucunda ateşkesin sağlanması, ağır ve hafif silahların ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören Minsk Anlaşması yapılmış ancak ihlaller sonucu bir türlü ateşkes sağlanamamıştı.

BM'ye göre Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların başladığı günden bu yana 3 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 9 bine yakın kişi yaralandı ve 3,5 milyon kişi insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

AA

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