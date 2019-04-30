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  3. BM'den İdlib'e 21 tır yardım gönderildi

BM'den İdlib'e 21 tır yardım gönderildi

BM'den İdlib'e 21 tır yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere, 21 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından malzemelerin yüklendiği 21 TIR, jandarma ve BM'nin görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. TIR'larla buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket edildi. TIR'larda bulunan insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.

(DHA)

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