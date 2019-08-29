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  3. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği ile Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve o bölgede yaşayan farkı kesimden Suriyelilerin sesinin duyulması dikkate alınmalı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin, ''ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerdeki gelişmeler ihtilafı engelledi ve iki ülkenin vardığı anlaşmanın uygulanması yönünde ilk adımlar atılırken biz de gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu aşamada Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği ile Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve o bölgede yaşayan farkı kesimden Suriyelilerin sesinin duyulması dikkate alınmalı.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, ülkedeki şiddet ve istikrarsızlığın boyutunun ''alarm verici'' olduğu uyarısında bulundu.

Çatışmalar nedeniyle sivil kayıpların ve yeniden güç kazanan DEAŞ'ın gerilla saldırılarının arttığına dikkati çeken Pedersen, Türkiye ve Rusya'nın ağustosta İdlib'te ateşkese geri dönülmesi yönündeki girişimine rağmen Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaların, hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.

İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve bu tür adımların ''uluslararası çatışmaya yol açma riski taşıdığı'' uyarısında da bulunan Pedersen, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

''Türkiye'nin Temmuz'da Suriye sınırındaki askeri varlığını artırması gerginliği tırmandırsa da ABD ve Türkiye arasındaki görüşmelerdeki gelişmeler ihtilafı engelledi ve iki ülkenin vardığı anlaşmanın uygulanması yönünde ilk adımlar atılırken biz de gelişmeleri yakından izliyoruz. Bu aşamada Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği ile Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve o bölgede yaşayan farkı kesimden Suriyelilerin sesinin duyulması dikkate alınmalı.''

(AA)

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