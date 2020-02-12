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BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı

BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşıldı.

Listenin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yahudi yerleşim birimlerinde belirli faaliyetlerde bulunan ticari işletmeleri kapsadığı kaydedildi.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" yer aldı.

Listede, Hollanda'dan "Booking.com", "Kardan N.V", "Altice Europe N.V" ve "Tahal Group International", İngiltere'den "JC Bamford Excavators Ltd", "Opodo Ltd" ve "Greenkote P.L.C", Fransa'dan "Egis Rail", "Egis S.A" ve "Alstom S.A" ve Lüksemburg'dan "eDreams ODIGEO S.A" ve Tayland'dan da "Indorama Ventures P.C.L" bulunuyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konunun son derece tartışmalı olduğu ve olmaya devam edeceğinin bilincindeyim." yorumunu yaptı.

Bachelet, buna karşın raporun kapsamlı ve titiz bir inceleme sürecinden geçerek gerçeğe dayalı olarak hazırlandığını vurguladı.

AA


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