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  3. BM: SDG (YPG-PKK) savaş suçu işledi

BM: SDG (YPG-PKK) savaş suçu işledi

BM: SDG (YPG-PKK) savaş suçu işledi

Birleşmiş Milletler Suriye Soruşturma Komisyonu eylülde yayınladığı son raporda, Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve çoğunluğunu YPG’lilerin oluşturduğu Suriye Demokrat Güçleri’nin (SDG) savaş suçları işlemiş olabileceğini belirtti.

Komisyon üyesi Hanny Megally, “Raporda, Koalisyon güçleri ve SDG tarafından işlenen olası savaş suçları hakkında bazı vakalara değindik. Bu konuları belgelemiş olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Rapor, 300 yüz yüze mülakat, çok sayıda şikayet mektubu, uydu görüntüleri, fotoğraflar ve videolara dayanıyor. Alman resmi haber kanalı Deutsche Welle de HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerle ilgili haberde, “Örgüt içinde çocukların olduğu sır değil” ifadelerini kullandı. 

 

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