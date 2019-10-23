BM raportörü: İsrail'in 52 yıllık Filistin işgali, modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal

Lynk, BM Genel Kurulunun insan hakları konularının görüşüldüğü Üçüncü Komitesine, yıllık raporunu sundu.

Raporunda, Gazze'deki "insani krize" dikkati çeken Lynk, "İsrail'in 12 yıldır hava, deniz ve karadan uyguladığı Gazze ablukası trajediden ziyade, dünya gündeminde ilk sıralarda olması gereken bir adaletsizlik...Gazze ablukası, dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesinde açıkça yasaklanmış kolektif bir cezalandırma yöntemi." değerlendirmesinde bulundu.

Lynk, Gazze'deki ekonomik durumun son derece kötüye gittiği uyarısında bulunarak, bugün Gazze nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvencesinin olmadığını, işsizlik oranının yüzde 50'nin üzerinde bulunduğunu bildirdi.

- "İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri, son 40 yılda yüzde 800 arttı"

Raportör Lynk, Gazze'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, mevcut su kaynaklarının ise çoğunlukla kullanılamadığını kaydetti.

"İsrail'in 52 yıllık (Filistin) işgali, modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal." ifadesini kullanan Lynk, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin ise son 40 yılda yüzde 800 arttığını belirtti.

- "İsrail malları boykot edilmeli" çağrısı

Lynk, uluslararası toplumun, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal eden işgali, yasa dışı yerleşim birimleri ve insan hakları ihlalleri konusunda sorumlu tutmak için atabileceği adımlar olduğunu vurgulayarak, yasa dışı yerleşim birimlerinin bulunduğu alanlarda üretilen tüm İsrail mallarının boykot edilebileceğini kaydetti. (AA)