BM, Nijerya'da kamplara Kovid-19 yayılmasından endişeli

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerindeki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı ve kapasitesinin çok üzerinde insanın kaldığı kamplara da yayılmasından duydukları endişeyi dile getirdi.



BM'nin söz konusu kamplardaki duruma öncelik vermesi gerektiğini ifade eden Kallon, "Kovid-19 salgınının ülke genelinde yavaş yavaş yayılmasıyla Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerindeki yerinden edilmiş 1,8 milyon ve çatışmalardan kaçan 8 milyon savunmasız kişiyle ilgili son derece endişeliyim." dedi.

Kovid-19’la mücadele kapsamında eyalet hükümetleriyle iş birliğinde söz konusu kampları genişletmek için çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Kallon, kamplardaki normalin üstündeki kapasiteyi dağıtmak için paydaşların da acil yardım yapması gerektiğini ifade etti.

Nijerya'da şimdiye kadar 627 Kovid-19 vakası görülürken, 21 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.