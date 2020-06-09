Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: Gıda sistemlerimiz çöküyor!
09 Haziran 2020 Salı 22:27 | Son Güncelleme:

BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: Gıda sistemlerimiz çöküyor!

BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: Gıda sistemlerimiz çöküyor!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gıda sistemlerimiz çöküyor ve Kovid-19 salgını durumu daha da kötüleştiriyor." uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gıda güvenliği konusunda yayımladığı video mesajında, 7,8 milyar olan dünya nüfusunu besleyecek kadar gıda bulunmasına rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, dünya genelinde 820 milyondan fazla kişinin açlık çektiğini ve her beş çocuktan birinin yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği yaşadığını belirten Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Gıda sistemlerimiz çöküyor ve Kovid-19 salgını durumu daha da kötüleştiriyor."

Guterres, "49 milyon kişi daha pandemi nedeniyle aşırı yoksulluğa düşebilir. Gıda güvenliği olmayan insanların sayısı hızla artacak." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: Gıda sistemlerimiz çöküyor!
İspanya'da son iki gündür koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi
Özel kuvvetler bölgeye sevk edildi
BDDK'dan taksit sayısı kararı... Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Hayvan ithalatında önemli karar! 2021'den sonra izin verilmeyecek
Kars Vadisi Projesi animasyon videosu göz kamaştırıyor

Kars Vadisi Projesi animasyon videosu göz kamaştırıyor

Normalleşmeyi virüssüz atlatmanın yolları...

Normalleşmeyi virüssüz atlatmanın yolları...

Ünlü iş adamının eşi polise sığınd&#x

Ünlü iş adamının eşi polise sığındı: Kocam kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi!

Bu mezarı ziyaret edenler neden ölüyor? Gizli odanın içinden bak&

Bu mezarı ziyaret edenler neden ölüyor? Gizli odanın içinden bakın ne çıktı