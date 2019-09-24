BM Genel Kurulu'nda ticaret savaşı...Trump'dan Çin'e sert sözler!

BM Genel Kurulu'ndan konuşan ABD Başkanı Donald Trump İran ve Çin konularında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Çin'i verdiği sözleri tutmamakla suçlayıp, 'ABD, Çin ile ilişkilerinde dengeyi sağlamaya kararlı. umarım her iki tarafın çıkarına olan bir anlaşmaya ulaşırız. "Çin bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Çin söz verdiği reformları hiçbirini yapmamakla kalmadı, muazzam pazar bariyerleri ortaya koydu.



İRAN'A SURİYE VE YEMEN SUÇLAMASI



Konuşmasında İran'ı Suriye ve Yemen'de devam eden savaşa destek olmakla suçlayan Trump, 'Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran'ın baskıcı rejimidir. Suriye'de ve Yemen'de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD'yi İran'la yapılan berbat anlaşmadan çektim. Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırlarda bulundu. Suudi Arabistan'ın tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından İran Merkez Bankasına hiç olmadığı kadar yaptırım uyguladık. İran'ın bu davranışları kabul edilemez ya da desteklenemez. Bu davranışlar devam ettiği sürece yaptırımlar daha da arttırılacak. İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. İran'ın liderlerinin artık ileriye adım atmaları ve diğer ülkeleri tehdit etmeleri kesmelerinin vakti gelmelidir' dedi.