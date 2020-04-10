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BM Barış Gücü'nde ilk korona virüs vakası

BM Barış Gücü'nde ilk korona virüs vakası

Son Dakika Haberleri.. Kıbrıs'ta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askeri personelinde ilk kez bir korona virüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu personelin hafif semptomlar gösterdiği, COVid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edildiği ve yakın temasta bulunduğu kişilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (UNFICYP) Covid-19 riskini önlemek ve azaltmak için ilgili tüm protokollere sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak amacıyla yetkili mercilerle sıkı bir çalışma yürüttüğü de belirtildi.

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