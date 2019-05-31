  • $5,8682
  • 6,5564
  • 244.638
  • 89.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 13:38 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 13:56

Bloomberg: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücü çarpıcı biçimde artacak

Bloomberg: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücü çarpıcı biçimde artacak

Bloomberg haber sitesi, ilerleyen haftalarda Türkiye’ye gelmesi beklenen S-400’lerin, güney sahillerine konuşlanacağını yazdı. Haberde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerine destek vereceği bildirilen S-400’lerle ilgili olarak, 'Türkiye’nin bölgedeki askeri kapasitesi çarpıcı bir biçimde artacak.' satırlarına yer verildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin ilerleyen haftalarda teslim alması beklenen S-400 hava savunma sistemlerinin, ülkenin güney sahillerine konuşlandırılacağı öne sürüldü.

ABD merkezli Bloomberg haber sitesinde yer alan iddiaya göre, Türkiye’nin güney kıyılarına konuşlandırılacak S-400’lerin, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları keşif faaliyetlerine destek vereceği aktarıldı.

Bu konuşlandırma işleminin “Türkiye’nin dostlarına ve düşmanlarına güçlü bir mesaj vereceğini” yazan Bloomberg, bu bağlamda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askerî kapasitesinin çarpıcı bir biçimde artacağı kaleme alındı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar’ın da konuyla ilgili görüşlerine yer verilen haberde şunlar kaydedildi:

“S-400’lerin, Akkuyu’ya konuşlandırılma ihtimali de çok güçlü. Bu bağlamda, Türkiye’nin Rusya’yla iş birliği halinde olduğu nükleer enerji santralinin güvenliği sağlanacaktır.”

Nerede O Eski Kadir Geceleri? | #Ramazanözel Bölüm 5

<p>Zorlu kış aylarını Denizli´nin Çal ilçesindeki ılıman bölgelerde geçiren Karakeçili Yörükleri, ha

Yörükler Yayla Yolunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.