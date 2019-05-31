Bloomberg: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücü çarpıcı biçimde artacak

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin ilerleyen haftalarda teslim alması beklenen S-400 hava savunma sistemlerinin, ülkenin güney sahillerine konuşlandırılacağı öne sürüldü.

ABD merkezli Bloomberg haber sitesinde yer alan iddiaya göre, Türkiye’nin güney kıyılarına konuşlandırılacak S-400’lerin, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları keşif faaliyetlerine destek vereceği aktarıldı.

Bu konuşlandırma işleminin “Türkiye’nin dostlarına ve düşmanlarına güçlü bir mesaj vereceğini” yazan Bloomberg, bu bağlamda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askerî kapasitesinin çarpıcı bir biçimde artacağı kaleme alındı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar’ın da konuyla ilgili görüşlerine yer verilen haberde şunlar kaydedildi: