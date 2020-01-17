Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,861
  • 6,5243
  • 292.279
  • 121001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Bloomberg: Hafter, Putin'i oyuna getirdi

Bloomberg: Hafter, Putin'i oyuna getirdi

Bloomberg: Hafter, Putin'i oyuna getirdi

Bloomberg haber ajansı, haftabaşında Moskova’da yapılan ateşkes görüşmelerinin perde arkasıyla ilgili bir haber yayımladı.

“Vladimir Putin, öfkeli Libyalı general tarafından nasıl oyuna getirildi?” başlıklı haberde, Hafter’in Moskova’ya “Kremlin’de kırmızı halıyla karşılanıp” Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşme umuduyla geldiği ancak kendisini Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde bulduğu belirtildi. Habere göre, Hafter, görüşmeler sırasında öfke nöbeti geçirdi ve Moskova’yı terk etti. Ajans, yaşananları Putin açısından “başarısızlık” olarak tanımladı. 


Kuzey Karan'ı solladı!
Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
Hadise'den eleştirilere göndermeli yanıt!
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!
<p>Endonezya´nın Güney Sulawesi bölgesindeki Gowa´da yaşayan lise öğrencisi Nabila Az-Zahra (16) sos

İkiz Kardeşler, Yıllar Sonra İnstagram Sayesinde Gerçeği Öğrendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe'de Comolli'nin eleştiri toplayan transferleri