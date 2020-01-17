Bloomberg: Hafter, Putin'i oyuna getirdi

“Vladimir Putin, öfkeli Libyalı general tarafından nasıl oyuna getirildi?” başlıklı haberde, Hafter’in Moskova’ya “Kremlin’de kırmızı halıyla karşılanıp” Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşme umuduyla geldiği ancak kendisini Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde bulduğu belirtildi. Habere göre, Hafter, görüşmeler sırasında öfke nöbeti geçirdi ve Moskova’yı terk etti. Ajans, yaşananları Putin açısından “başarısızlık” olarak tanımladı.