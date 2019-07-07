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Biz üyelik beklerken onlar rakip görüyormuş

Biz üyelik beklerken onlar rakip görüyormuş

Avrupa Komisyonu'ndan Hahn, "Balkan ülkeleriyle üyelik müzakereleri gecikirse, bölgede boşluğu Türkiye, Rusya ve Çin’in doldurur" dedi.

Polonya’da on AB üyesiyle altı Balkan ülkesinin katılımıyla düzenlenen liderler zirvesinde AB’nin Batı Balkanlara genişleme süreci masaya yatırıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerini geciktirdikleri gerekçesiyle diğer AB ülkelerine tepki gösterdi. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise, Balkan ülkeleriyle üyelik müzakerelerini sonlandırmanın doğru olmayacağını söyledi. Avusturyalı politikacı, “Tereddütlü davranarak bu bölgede rakiplerimiz Rusya, Türkiye ve Çin tarafından bizim çıkarlarımız doğrultusuda kullanılmayacağı aşikâr olan bir boşluk yaratmamalıyız” uyarısında bulundu. AB bakanları düzeyinde geçen ay gerçekleştirilen toplantıda, müzakerelerin başlangıç tarihi önümüzdeki sonbahara ertelemişti.

 

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