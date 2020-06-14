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  3. 'Biz de Türkiye gibi yönetilmek istiyoruz'
14 Haziran 2020 Pazar 04:11 | Son Güncelleme:

'Biz de Türkiye gibi yönetilmek istiyoruz'

'Biz de Türkiye gibi yönetilmek istiyoruz'

Libya ordusunun son dönemde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere karşı elde ettiği askeri başarılar, Libya sokağında sevinç ve ümitle karşılandı. Emekli Öğretmen Yusuf el-Kebir (63), son dönemde Libya’da sahada elde edilen kazanımların Türkiye’nin yardımlarıyla sağlandığını belirterek “Türkiye’deki gibi seçime dayalı demokratik bir yönetim arzuluyoruz” dedi. Libyalı memur Hasan Mahmud (48) ise bu başarılarından ve devrimi korumalarından dolayı Libya halkını tebrik ederken, Türk halkına da bu zor zamanda yanlarında yer aldıkları için için teşekkürlerini iletti. Mahmud ayrıca “Libya halkının artık ateşkes girişimini hoş karşılaması mümkün değil” dedi.

HAFTER İYİCE SIKIŞTI

İletişim Başkanlığı, 13 Haziran itibarıyla Libya’daki son durumu gösteren haritayı yayımladı. UMH’nin denetimindeki bölgelerin arttığı, Hafter’in elinde kalan bölgelerin ise azaldığı görülüyor.

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