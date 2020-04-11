Birlik çatırdamaya başlamıştı... Binlerce kişi öldü, AB yardımda anlaştı!

Eurogrup’un başkanı Mario Centeno, paket kapsamında 100 milyar Euro’nun çalışan ücretlerinin finanse edilmesi için kullanılacağını söyledi. Centeno, Avrupa Yatırım Bankası’nın şirketlere 200 milyar euro kredi sağlayacağını ve Euro Bölgesi’nin kurtarma fonu olun Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) 240 milyar euroluk ucuz kredi sağlayacağını belirtti. Bakanların bir uzlaşmaya varması için üç güne yayılan toplam 18 saatlik görüşme yapılması gerekti. İtalya, Fransa ve İspanya’nın talep ettiği “koronabond” denen ve hükümetlerin almak zorunda kaldıkları borçların kolektif olarak üstlenilmesi talebi ise kabul görmedi.

BMGK’DAN ‘CILIZ’ MÜCADELE KARARI



Uzun süredir beş daimi üye arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle koronavirüs konusunda toplanamadığı öne sürülen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), video konferans aracılığıyla kapalı oturumda toplanarak salgını tartıştı. Toplantının ardından, salgın hastalıkla yürütülen küresel mücadele çabalarına konseyin de destek verdiği yönünde kısa bir açıklama yapıldı. Bir Avrupalı diplomat, “Şimdiye kadar BMGK’nın üzerine düşen görevi yapmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.