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30 Mayıs 2019 Perşembe 07:35 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:35

Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD'nin savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi

Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD'nin savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi

Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD, iki ülke arasında yılbaşında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ABD, iki ülke arasında yılbaşında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

BAE haber ajansı WAM'a göre iki ülke tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, yürürlüğe giren anlaşmanın, içinde bulunulan kritik dönemde iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri ortaklık ilişkisinin ilerlemesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, savunma ve güvenlik alanlarındaki meselelerde iş birliğinin artırılması ve iki ülkenin Körfez güvenliğini korumak için harcadığı çabanın desteklenmesini sağlayacağı kaydedildi.

ABD ile BAE arasındaki anlaşma, Körfez'de İran ile ABD arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde yürürlüğe girdi.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

(AA)

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