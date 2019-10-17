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  3. Bir siz eksiktiniz! Tel Aviv'de terör örgütü YPGPKK'ya destek eylemi

Bir siz eksiktiniz! Tel Aviv'de terör örgütü YPGPKK'ya destek eylemi

Bir siz eksiktiniz! Tel Aviv'de terör örgütü YPGPKK'ya destek eylemi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir grup, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenledi.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait bez parçalarını taşıyan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı.

Sloganlarında ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef alan grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

(AA)

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