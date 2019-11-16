Bir senatör daha geri adım attı: S400 yaptırımlarının şimdi zamanı değil

ABD Senatosu’na bağlı Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, Kongre üyelerinin Türkiye’ye S400’ler nedeniyle yaptırım öngören tasarıyı geçirmelerini istemediğini söyledi. Ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Jim Risch, “Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi” ifadesini kullandı. Reuters’ın haberine göre; Risch, “ABD bu ilişkinin altını oymak istemiyor, fakat o silah satışı tamamlanmamalı” dedi. Senatör Jim Risch, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beş Cumhuriyetçi’den biriydi. ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da önceki gün Erdoğan ile bir araya geldikten sonra 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de yapılan oylamayla kabul edilen tasarının Senato’da görüşülmesini engellemişti.

GRAHAM: BİZİM İÇİN KRİTİK KONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın yaptığı ikili görüşmeler sırasında Oval Ofis’teki ‘senatörler toplantısına’ katılan Cumhuriyetçi Lindsey Graham, S400’ler ve güvenli bölge hakkında ABD ile Türkiye anlaşamazsa Senato’ya yaptırım tasarısı getireceklerini söyledi. Graham, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘DEAŞ’ı yenilgiye uğratanların kendileri olduğunu’ söylediğinde itiraz ettim. DEAŞ’ı yenilgiye uğratanlar onlar değil, SDG ve büyük ölçüde Kürtlerdi. ‘Ona hiç kimsenin yapamadığını yapıp Kongre’yi bir araya getirdiniz’ dedim” ifadelerini kullandı.