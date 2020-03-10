Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1626
  • 6,9573
  • 326.845
  • 101063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli'de koronavirüs görüldü

Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli'de koronavirüs görüldü

Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli'de koronavirüs görüldü

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Binlerce sığınmacının bulunduğu Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, virüsün adadaki Moria kampına sıçramasından endişe ediliyor.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Midilli'nin Plomari kasabasında bir süpermarkette çalışan 40 yaşındaki bir kadının virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haberlerde, bir ay önce İsrail'i ziyaret eden kadının Midilli Hastanesinde karantinaya alındığı, iki çocuğunun gittiği okulun tedbir amaçlı kapatıldığı ifade edildi.

ADA'DA BİNLERCE SIĞINMACI BULUNUYOR

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların ilk durağı olan Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaklaşık 25 bin sığınmacı bulunuyor.

Yetkililer, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Moria kampında hastalıkların daha hızlı yayılabileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunmuştu.


Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasına getirildikten sonra Lice kırsalına götürülmüş

Teröristlerin kaçırdığı er, HDP binasına getirildikten sonra Lice kırsalına götürülmüş

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Süper Ay görsel şölen oluşturdu

İtalya'nın tamamı kırmızı bölge ilan edildi