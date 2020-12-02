  • $7,8304
  • 9,4465
  • 455.719
  • 1325.29
02 Aralık 2020 Çarşamba 02:57 | Son Güncelleme:

Biden'ın bakan adayı Silivrili göçmen çıktı

Biden'ın bakan adayı Silivrili göçmen çıktı

ABD'nin yeni başkanı Biden'ın İç Güvenlik Bakanı olarak atayacağını açıkladığı Alejandro Mayorkas'ın baba tarafından Silivrili bir göçmen olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, ilklerle dolu bir kabineyle Beyaz Saray’a gelmeye hazırlanıyor. Trump döneminde göç karşıtı politikalarla adını duyuran İç Güvenlik Bakanlığı, Biden başkanlığında ailesi Osmanlı’dan gelme bir göçmen tarafından yönetilecek. Alejandro Nicholas Mayorkas, İç Güvenlik Bakanlığı yapan ilk Hispanik ve Sefarad Yahudi olacak. Mayorkas, göçmen bir aileden geliyor. Baba tarafı, 500 yıldan uzun süre Silivri dolaylarında yaşamış bir Sefarad aile. Annesi ise Yahudi soykırımından kaçan Romanya kökenli bir Aşkenaz. Irkçılık ve Yahudi karşıtlığının hızla arttığı ABD’de Mayorkas’ın bu konuma gelmesi çok önemli. Zira bu durum, Biden hükümetinin azınlıklar konusunda yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını gösteriyor.

<p>Milli füze sistemleri üreticisi Roketsan, ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi

İlk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS, her koşulda görevinin başında

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Besiciler, soğuk havaya rağmen sürülerinin yanına varmak için 50 kilometre yol kat ettiler

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binasının tarihi açılışı için hazırlıklar devam ediyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.