Biden'ın bakan adayı Silivrili göçmen çıktı

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, ilklerle dolu bir kabineyle Beyaz Saray’a gelmeye hazırlanıyor. Trump döneminde göç karşıtı politikalarla adını duyuran İç Güvenlik Bakanlığı, Biden başkanlığında ailesi Osmanlı’dan gelme bir göçmen tarafından yönetilecek. Alejandro Nicholas Mayorkas, İç Güvenlik Bakanlığı yapan ilk Hispanik ve Sefarad Yahudi olacak. Mayorkas, göçmen bir aileden geliyor. Baba tarafı, 500 yıldan uzun süre Silivri dolaylarında yaşamış bir Sefarad aile. Annesi ise Yahudi soykırımından kaçan Romanya kökenli bir Aşkenaz. Irkçılık ve Yahudi karşıtlığının hızla arttığı ABD’de Mayorkas’ın bu konuma gelmesi çok önemli. Zira bu durum, Biden hükümetinin azınlıklar konusunda yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını gösteriyor.