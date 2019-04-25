Biden ABD başkanlığı için adaylığını açıkladı



ABD Başkanı Donald Trump'ı Kasım 2020 seçimlerinde yenmek için diş bileyen Demokrat Parti'de şimdiden başkan aday adayı enflasyonu yaşanırken bu kervana Joe Biden da katıldı.

"AMERİKA TEHLİKEDE"

2016 başkanlık seçimlerinde aslında aday olmak istediği öğrenilen, ancak büyük oğlunu kaybettiği için yarıştan geri duran Biden, 2020 seçimleri için şapkasını arenaya attı.

Sosyal medya hesaplarından sert üsluplu bir video yayımlayan Biden "Bu ulusun ruhu için çarpışıyoruz" dedi.

"Bu ulusun temel değerleri, dünyadaki itibarımız, bizim özgün demokrasimiz, Amerika'yı Amerika yapan her şey tehlikede. İşte bu yüzden ABD Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum" çıkışını yapan kıdemli Demokrat Partili Senatör, seçmenlere, Trump'ın ikinci dönem başkanlığına izin vermemeleri çağrısı yaptı.

İLK BULUŞMA BEYAZ İŞÇİ SINIFIYLA

76 yaşındaki kurt siyasetçinin kamuoyunun karşısına aday olarak ilk çıkışının bu gece işçi kenti Pittsburgh'daki bir sendika toplantısında gerçekleşmesi bekleniyor.

'Sosyalist' Senatör Bernie Sanders'ın başını çektiği ilerlemeci kanadın giderek daha çok sesini duyurduğu ve neo-liberal ağır toplara karşı mücadeleye girdiği Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için Biden'ın treni kaçırıp kaçırmadığı, çok yaşlı ya da çok anaakım olup olmadığı bundan sonraki günlerde çok tartışılacak.

DEMOKRAT PARTİ'DE ŞİMDİDEN 20 ADAY ÇIKTI

Biden'ın katılmasıyla Demokrat Parti'de başkan aday adaylığını açıklayanların sayısı şimdiden 20'ye ulaştı. Şimdiki halde anketler, bu 20'li içinde en çok halk desteği toplayanın 40 yıldır siyasetin içinde bulunan ve 8 yıl boyunca Obama'nın yardımcılığını yapan Biden olduğuna işaret ediyor. Ancak diğer adayların kampanyaya başlamasıyla bu durum değişebilir.

GAFLARI VE TACİZ İDDİALARI

Üstelik Biden inanılmaz gafları ve 'cinsel taciz' diye yorumlanabilen kadınlara yönelik aşırı samimi el hareketleriyle de tanınıyor.

Geçen günlerde bir dizi kadın, Biden'ın siyasi kampanya etkinliklerinde kendilerini rahatsız ettiğine ve adaylığını koymazsa iyi edeceğine dair açıklamalar yaptı.

Başta bu açıklamalara karşılık vermekte zorlanan, şakaya vurmaya çalışan Biden, daha sonra özür dileme yoluna gitti ve #MeToo hareketinin ışığında davranış kurallarının evrim geçirdiğini kabul ettiğini söyledi. Ancak Trump yönetiminin eleştiri oklarından kurtulamadı.

İLERLEMECİ KANAT NE DİYECEK?

Her halükarda Biden'ın adaylığı, Demokratların 2016 yılında Trump'a oy vermiş olan beyaz işçi sınıfının nabzını yakalayabilecek bir merkezci adayı mı yoksa partinin çok çeşitlilik arz eden ilerlemeci kanadını coşturabilecek bir adayı mı tercih edeceğine dair ilk ipuçlarını verecek.

IRAK'IN PARÇALANMASINI SAVUNUYORDU

Senato'daki dış politika şekillendiricilerinden biri olagelen, örneğin Irak'ın parçalanmasını savunan Biden, diğer yandan finans sektörüyle de fazlasıyla içli dışlı.

BABA İLE OĞULLARI

Oğlu Beau'yu Mayıs 2015'te beyin kanserinden kaybeden ve bununla baş etmekte zorlandığını söyleyen Biden'ın diğer oğlu Hunter ise Beau'nun dul eşiyle görüştüğü iddiaları eşliğinde zorlu bir boşanma sürecinden geçti.

(SPUTNIK NEWS)