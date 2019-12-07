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  3. Bibi'nin avukatına para aklama suçlaması

Bibi'nin avukatına para aklama suçlaması

Bibi'nin avukatına para aklama suçlaması

İsrail Başsavcısı, altı kişiyle birlikte Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kuzeni ve şahsi avukatına 2 milyar dolar (yaklaşık 11,5 milyar TL) değerindeki Alman denizaltılarının alımı esnasında yaşanan olası çıkar çatışması üzerinden dava açmaya hazırlanıyor.

Başsavcı Shai Nitzan, yedi kişiye kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık gibi çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla dava açılacağını duyurdu. Sanıklar arasında ilgili Alman firmasını temsil eden ve anlaşmada kayda değer bir kesinti sağlamak için başbakan üzerindeki etkisini kullandığından şüphelenilen Netanyahu’nun avukatı David Shimron da bulunuyor. Hakkında dava açılacak isimlerden diğeri de bir dönem Netanyahu’nun özel kalem müdürü olan David Sharan.


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