15 Ağustos 2020 Cumartesi 02:03 | Son Güncelleme:
Beyrut'ta soruşturmaya FBI da katılıyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta en az 200 kişinin kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan büyük patlamayla ilgili soruşturmaya ABD iç istihbarat servisi FBI'ın dahil olacağı bildirildi.
FBI’ın soruşturmaya katılacağı bilgisi ABD’li diplomat David Hale tarafından verildi. Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.