Beyrut'ta soruşturmaya FBI da katılıyor

FBI’ın soruşturmaya katılacağı bilgisi ABD’li diplomat David Hale tarafından verildi. Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.