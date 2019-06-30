Beyin yıkayan çocuk tacirlerine darbe

İtalya’da çocukların beyinlerini yıkayıp ailelerinden uzaklaştırarak koruyucu ailelere satan, aralarında belediye başkanı, sosyal hizmet görevlileri ve psikologların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Reggio Emilia şehrinde yaşanan olayda, çocukların saatlerce süren psikoterapi seansları ve elektroşoklarla ebeveynleri tarafından cinsel tacize uğradıklarına inandırıldıkları ve “hafızalarının tahrif edildiği” ortaya çıktı. Ardından bu kişilerin çocukları yüz binlerce euroya arkadaşlarına ve tanıdıklarına sattıkları belirlendi. “Melekler ve Şeytanlar” kod adıyla yürütülen soruşturma 2018 yazında başladı. Aralarında Reggio Emilia yakınlarındaki yaklaşık 10 bin nüfuslu Bibbiano şehrinin belediye başkanı Andrea Carletti, politikacılar, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri ve psikologların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

ELEKTROŞOKLADILAR

İlk olarak çocukların yoksul ailelerinden alınmaları için sahte raporlar hazırlayan çete daha sonra çocukları istismar edildiklerine inandırdı. Çete çocukların beynini yıkamak için “küçük hafıza makinesi” adını verdikleri elektroşoklar kullandı. Çetenin çocuk çizimiymiş gibi resimler yaparak bunlara sahte cinsel istismar detayları eklemek, ebeveynlerin evlerini harabe olarak nitelemek ve oynanan oyunlarda ebeveynlerin yerine geçerek onlara zarar verecek canavarlar gibi davranmak gibi başka yöntemleri de olduğu ortaya çıktı.Yetkililer çetenin kendilerine “istismara uğramış çocuklar için bir sosyal yardım sistemi süsü verdiği öğrenildi.

Psikolojik işkenceler

İtalya’da yayımlanan La Repubblica’ye göre bir kız, babasını artık neden göremediğini hatırlayamadığını söyledi. Habere göre bir psikolog kıza şu cevabı verdi: Ama onu görmek istemediğini söylemiştin hatırlamıyor musun? Ben hatırlıyorum. Kızın “Ben böyle bir şey demedim” demesi üzerine psikolog şu ifadeleri kullandı: Evet onu görmek istemediğini çünkü seni incitmesinden korktuğunu söyledin… Öç almak istemesinden ya da seni kaçırmak istemesinden. Hissettiğin korkuyu hatırlıyor musun? Şimdi hatırlıyor musun?