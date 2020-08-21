Beyaz Saray'ın sağlık danışmanı endişelendirdi! 'Mekan girişinde ateş ölçümü yanıltıyor'

Korona salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olan ABD’de vaka sayısı 5 milyon 657 bin 561’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 175 bin 119’a yükseldi. Koronavirüsün en önemli semptomlarının başında gelen ateşle ilgili Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Anthony Fauci, çarpıcı bir açıklama yaptı. Fauci, kapalı mekanlara girerken yapılan ateş ölçümlerinin koronavirüsle mücadelede sanıldığı kadar fazla fayda sağlamadığını söyledi.

‘TEDAVİYE ALINMALIYDIM’



Beyaz Saray’a girenlerin de artık ateş ölçümünün yapılmadığını belirten Fauci, “Klimalı aracıma binene kadar ateşim 39.4 dereceydi. Ölçümde ise 36.3’e düşmüştü. Bu dereceye göre tedavi altına alınmam gerekiyordu” dedi. Fauci’ye göre kişilerle yüz yüze görüşmeler doğru tespit için en iyi yöntem.